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Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI

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Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 12
Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716758
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.94

Описание товара Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет отличным выбором для геймеров и создателей контента, планирующих собрать мощный, но компактный ПК. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, а также полностью совместима с Ryzen 7000 и 8000G, позволяя раскрыть потенциал чипов среднего и высокого уровня, таких как Ryzen 7 или Ryzen 9. Благодаря своему оснащению, MSI MAG B850M MORTAR WIFI обеспечит стабильную работу в современных играх, при стриминге, видеомонтаже и работе с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B850, представляющий собой золотую середину для платформы AM5. Он предлагает ключевые технологии нового поколения, включая поддержку PCIe 5.0, без избыточности старших чипсетов X-серии. Сокет AM5 гарантирует совместимость с самыми современными процессорами AMD и закладывает основу для будущих апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные ATX-корпуса, так и в более изящные mATX-модели, что дает большую свободу при выборе компьютерного корпуса.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать двухканальный режим работы для максимальной производительности, с поддержкой высоких частот и профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Накопители можно разместить в нескольких слотах M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых также поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащена эффективными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Фирменная черта серии MORTAR - мощная система питания процессора (VRM), и эта модель не является исключением. Многофазная схема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение для CPU даже при высоких нагрузках и использовании Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание процессора через надёжные разъёмы гарантирует, что даже энергоёмкие многоядерные процессоры Ryzen будут работать стабильно, без просадок производительности.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые подключения отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi и Bluetooth. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при прослушивании музыки, а технология MSI Mystic Light позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать совместимый процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Форм-фактор Micro-ATX идеально подходит для компактных сборок, но при установке в большой ATX-корпус может остаться много свободного пространства. Хотя система питания платы достаточно мощная, для экстремального ручного разгона старших процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели на чипсете X-серии. Для совместимости с новейшими процессорами на старте продаж может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте MSI.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B850M MORTAR WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет отличным выбором для геймеров и создателей контента, планирующих собрать мощный, но компактный ПК. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, а также полностью совместима с Ryzen 7000 и 8000G, позволяя раскрыть потенциал чипов среднего и высокого уровня, таких как Ryzen 7 или Ryzen 9. Благодаря своему оснащению, MSI MAG B850M MORTAR WIFI обеспечит стабильную работу в современных играх, при стриминге, видеомонтаже и работе с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B850, представляющий собой золотую середину для платформы AM5. Он предлагает ключевые технологии нового поколения, включая поддержку PCIe 5.0, без избыточности старших чипсетов X-серии. Сокет AM5 гарантирует совместимость с самыми современными процессорами AMD и закладывает основу для будущих апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные ATX-корпуса, так и в более изящные mATX-модели, что дает большую свободу при выборе компьютерного корпуса.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать двухканальный режим работы для максимальной производительности, с поддержкой высоких частот и профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Накопители можно разместить в нескольких слотах M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых также поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащена эффективными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Фирменная черта серии MORTAR - мощная система питания процессора (VRM), и эта модель не является исключением. Многофазная схема питания с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение для CPU даже при высоких нагрузках и использовании Precision Boost Overdrive. Дополнительное питание процессора через надёжные разъёмы гарантирует, что даже энергоёмкие многоядерные процессоры Ryzen будут работать стабильно, без просадок производительности.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые подключения отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi и Bluetooth. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при прослушивании музыки, а технология MSI Mystic Light позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать совместимый процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Форм-фактор Micro-ATX идеально подходит для компактных сборок, но при установке в большой ATX-корпус может остаться много свободного пространства. Хотя система питания платы достаточно мощная, для экстремального ручного разгона старших процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели на чипсете X-серии. Для совместимости с новейшими процессорами на старте продаж может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте MSI.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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