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Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E

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Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 5
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 6
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 7
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 8
Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 5
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 6
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 7
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 8
  • Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716606
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
4.5х56х49-50 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х59х10
Вес, кг.
8.1

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E

Панель варочная электрическая BOSCH PKE611BB2E имеет сенсорное управление, что делает пользование простым и удобным. Наличие функции reStart поможет сохранить все настройки в случае непреднамеренного выключения. Для этого, если случайно отключили прибор главным выключателем, необходимо в течение 4 секунд снова включить варочную панель главным выключателем и тогда все предыдущие настройки восстановятся. Таймер с возможностью выключения сделает работу с панелью еще удобнее. Достаточно задать время приготовления, по истечении которого отключится нужна конфорка. Блокировка от детей предотвратит изменение настроек или отключение в процессе приготовления, а также от случайного включения.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PKE611BB2E




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
4.5х56х49-50 см
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Панель варочная электрическая BOSCH PKE611BB2E имеет сенсорное управление, что делает пользование простым и удобным. Наличие функции reStart поможет сохранить все настройки в случае непреднамеренного выключения. Для этого, если случайно отключили прибор главным выключателем, необходимо в течение 4 секунд снова включить варочную панель главным выключателем и тогда все предыдущие настройки восстановятся. Таймер с возможностью выключения сделает работу с панелью еще удобнее. Достаточно задать время приготовления, по истечении которого отключится нужна конфорка. Блокировка от детей предотвратит изменение настроек или отключение в процессе приготовления, а также от случайного включения.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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