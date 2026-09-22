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Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка

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Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 1
Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 2
Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 3
Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grover Jr. Washington
Альбом (сингл)
Winelight
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 1
  • Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 2
  • Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 3
  • Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716356
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grover Jr. Washington
Альбом (сингл)
Winelight
Жанр
Jazz
Трек-лист
Winelight, Let It Flow (For Dr.J), In The Name Of Love, Take Me There, Just The Two Of Us, Make Me A Memory (Sad Samba)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winelight, Let It Flow (For Dr.J), In The Name Of Love, Take Me There, Just The Two Of Us, Make Me A Memory (Sad Samba)

Отзывы о товаре Grover Jr. Washington - Winelight (coloured) (0081227811242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227811242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grover Jr. Washington
Альбом (сингл)
Winelight
Жанр
Jazz
Трек-лист
Winelight, Let It Flow (For Dr.J), In The Name Of Love, Take Me There, Just The Two Of Us, Make Me A Memory (Sad Samba)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Winelight, Let It Flow (For Dr.J), In The Name Of Love, Take Me There, Just The Two Of Us, Make Me A Memory (Sad Samba)
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Отзывы


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