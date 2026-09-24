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Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка

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Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка - фото 1
Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Decrescendo
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка - фото 1
  • Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716344
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974058668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Decrescendo
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, Headson Decrescendo, Big Fish Decrescendo, Annecy Decrescendo, On You Decrescendo, De? Decrescendo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Headson Decrescendo, Big Fish Decrescendo, Annecy Decrescendo, On You Decrescendo, De? Decrescendo

Отзывы о товаре Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974058668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Decrescendo
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, Headson Decrescendo, Big Fish Decrescendo, Annecy Decrescendo, On You Decrescendo, De? Decrescendo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Headson Decrescendo, Big Fish Decrescendo, Annecy Decrescendo, On You Decrescendo, De? Decrescendo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kazy Lambist - Decrescendo (EP) (3596974058668) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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