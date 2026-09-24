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Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка

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Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка - фото 1
Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sunny War
Альбом (сингл)
With The Sun
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка - фото 1
  • Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574834617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sunny War
Альбом (сингл)
With The Sun
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
If It Wasn't Broken, Gotta Live It, I'm Human, With The Sun, He Is My Cell, The Change You Make, Til I'm Dead, Immortal, Static, To Love You, Violent, Finn, Come Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If It Wasn't Broken, Gotta Live It, I'm Human, With The Sun, He Is My Cell, The Change You Make, Til I'm Dead, Immortal, Static, To Love You, Violent, Finn, Come Back

Отзывы о товаре Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574834617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sunny War
Альбом (сингл)
With The Sun
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
If It Wasn't Broken, Gotta Live It, I'm Human, With The Sun, He Is My Cell, The Change You Make, Til I'm Dead, Immortal, Static, To Love You, Violent, Finn, Come Back
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If It Wasn't Broken, Gotta Live It, I'm Human, With The Sun, He Is My Cell, The Change You Make, Til I'm Dead, Immortal, Static, To Love You, Violent, Finn, Come Back
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sunny War - With The Sun (0711574834617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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