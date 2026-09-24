Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 716166
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
River Of Life / The Yes Song Night Of A Thousand Kisses, Big Bad Wolf & Black Widow Spider, Sleepless Nights, Caro, Kokoro, Can I Borrow You?, In The End, Old World New World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка
Альбом GEA 2008 года, высоко оцененный критиками певицы и автора песен из Лос-Анджелеса Мии Дои Тодд наконец-то дебютирует на виниле ограниченным тиражом на зелёном виниле в честь Дня музыкального магазина и Дня Земли 2020 года. Именно на GEA Тодд проявила себя с лучшей стороны, как в плане написания песен, так и аранжировок, чему способствовали сопродюсеры Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон. Альбом был ремастирован для винила, а на упаковке представлена ??обновлённая версия её оригинальной обложки и вкладыш с текстами песен. Часть выручки будет пожертвована в фонд Carbonfund.org для снижения углеродного следа этого релиза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
River Of Life / The Yes Song Night Of A Thousand Kisses, Big Bad Wolf & Black Widow Spider, Sleepless Nights, Caro, Kokoro, Can I Borrow You?, In The End, Old World New World
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом GEA 2008 года, высоко оцененный критиками певицы и автора песен из Лос-Анджелеса Мии Дои Тодд наконец-то дебютирует на виниле ограниченным тиражом на зелёном виниле в честь Дня музыкального магазина и Дня Земли 2020 года. Именно на GEA Тодд проявила себя с лучшей стороны, как в плане написания песен, так и аранжировок, чему способствовали сопродюсеры Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон. Альбом был ремастирован для винила, а на упаковке представлена ??обновлённая версия её оригинальной обложки и вкладыш с текстами песен. Часть выручки будет пожертвована в фонд Carbonfund.org для снижения углеродного следа этого релиза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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