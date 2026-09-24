Top.Mail.Ru
John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка - фото 1
John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Cryptozoo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457245917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Cryptozoo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Luz Mala, Savage Cryptids, Gustav The Faun, Phoebe's Theme, Tenderfoot Pegasus, Joan, Mystic Brine, The Tower, End Credits Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Luz Mala, Savage Cryptids, Gustav The Faun, Phoebe's Theme, Tenderfoot Pegasus, Joan, Mystic Brine, The Tower, End Credits Theme



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457245917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carroll Kirby
Альбом (сингл)
Cryptozoo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Luz Mala, Savage Cryptids, Gustav The Faun, Phoebe's Theme, Tenderfoot Pegasus, Joan, Mystic Brine, The Tower, End Credits Theme
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Luz Mala, Savage Cryptids, Gustav The Faun, Phoebe's Theme, Tenderfoot Pegasus, Joan, Mystic Brine, The Tower, End Credits Theme


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Carroll Kirby - Cryptozoo (0659457245917) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...