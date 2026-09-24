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Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка

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Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 1
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 2
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 3
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 4
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 5
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 6
Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
The Flowering
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
The Flowering
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speak Low, Love-In / Island Blues, Wilpan's, Gypsy '66, Goin' To Memphis / Island Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Speak Low, Love-In / Island Blues, Wilpan's, Gypsy '66, Goin' To Memphis / Island Blues

Отзывы о товаре Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
The Flowering
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speak Low, Love-In / Island Blues, Wilpan's, Gypsy '66, Goin' To Memphis / Island Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Speak Low, Love-In / Island Blues, Wilpan's, Gypsy '66, Goin' To Memphis / Island Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Lloyd - The Flowering (Analogue) (4260019715814) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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