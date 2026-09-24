Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка
"Peter Gabriel" - третий сольный студийный альбом английского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенный 30 мая 1980 года на лейбле Charisma Records. Альбом, спродюсированный Стивом Лиллиуайтом, был признан художественным прорывом Гэбриэла как сольного исполнителя. Он утвердил его как одного из самых амбициозных, новаторских музыкантов рока. Опираясь на экспериментальное звучание своего предыдущего студийного альбома с собственным названием, Гэбриэл стал использовать пост-панк и новую волну с чувственностью арт-рока. Гэбриэл также создал более откровенно политический материал: антивоенную песню «Games Without Frontiers» (которая стала хитом № 4 и остается его самым популярным синглом в Великобритании) и песню протеста против апартеида «Biko», в которой вспоминается убитый активист Стив Бико. Альбом также часто называют "Melt", из-за фотографии на обложке, сделанной Hipgnosis. Питер Гэбриэл - культовый английский музыкант, певец и автор песен, родившийся 13 февраля 1950 года. Впервые он получил известность как вокалист и флейтист прогрессив-рок-группы Genesis, одним из основателей которой он стал в 1967 году. В 1975 году Гэбриэл покинул Genesis и занялся сольной карьерой. В качестве сольного исполнителя Гэбриэл выпустил несколько признанных критиками и коммерчески успешных альбомов, включая "Peter Gabriel" (1977), "So" (1986) и "Us" (1992). Его музыка известна своим новаторским использованием элементов электронной и мировой музыки, а также трогательными текстами и мощным вокалом. Гэбриэл также известен своей гуманитарной деятельностью, в частности, поддержкой прав человека и освещением экологических проблем. В 1992 году он стал одним из основателей организации Witness, которая использует видео и технологии для документирования и разоблачения нарушений прав человека по всему миру. Он также сотрудничает с несколькими другими благотворительными организациями, включая Oxfam и Rainforest Foundation. Помимо музыки и активизма, Гэбриэл также участвовал в различных мультимедийных проектах, включая саундтреки к фильмам, видеоигры и виртуальную реальность. В 2010 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник группы Genesis, а также получил множество других наград и премий.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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