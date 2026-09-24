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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Melt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716037
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Загружаем...
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World
Barcode
[0884108016381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Melt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Intruder, No Self Control, Start, I Don't Remember, Family Snapshot, And Through The Wire, Games Without Frontiers, Not One Of Us, Lead A Normal Life, Biko
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка

"Peter Gabriel" - третий сольный студийный альбом английского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенный 30 мая 1980 года на лейбле Charisma Records. Альбом, спродюсированный Стивом Лиллиуайтом, был признан художественным прорывом Гэбриэла как сольного исполнителя. Он утвердил его как одного из самых амбициозных, новаторских музыкантов рока. Опираясь на экспериментальное звучание своего предыдущего студийного альбома с собственным названием, Гэбриэл стал использовать пост-панк и новую волну с чувственностью арт-рока. Гэбриэл также создал более откровенно политический материал: антивоенную песню «Games Without Frontiers» (которая стала хитом № 4 и остается его самым популярным синглом в Великобритании) и песню протеста против апартеида «Biko», в которой вспоминается убитый активист Стив Бико. Альбом также часто называют "Melt", из-за фотографии на обложке, сделанной Hipgnosis. Питер Гэбриэл - культовый английский музыкант, певец и автор песен, родившийся 13 февраля 1950 года. Впервые он получил известность как вокалист и флейтист прогрессив-рок-группы Genesis, одним из основателей которой он стал в 1967 году. В 1975 году Гэбриэл покинул Genesis и занялся сольной карьерой. В качестве сольного исполнителя Гэбриэл выпустил несколько признанных критиками и коммерчески успешных альбомов, включая "Peter Gabriel" (1977), "So" (1986) и "Us" (1992). Его музыка известна своим новаторским использованием элементов электронной и мировой музыки, а также трогательными текстами и мощным вокалом. Гэбриэл также известен своей гуманитарной деятельностью, в частности, поддержкой прав человека и освещением экологических проблем. В 1992 году он стал одним из основателей организации Witness, которая использует видео и технологии для документирования и разоблачения нарушений прав человека по всему миру. Он также сотрудничает с несколькими другими благотворительными организациями, включая Oxfam и Rainforest Foundation. Помимо музыки и активизма, Гэбриэл также участвовал в различных мультимедийных проектах, включая саундтреки к фильмам, видеоигры и виртуальную реальность. В 2010 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник группы Genesis, а также получил множество других наград и премий.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World
Barcode
[0884108016381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Melt
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Intruder, No Self Control, Start, I Don't Remember, Family Snapshot, And Through The Wire, Games Without Frontiers, Not One Of Us, Lead A Normal Life, Biko
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Peter Gabriel" - третий сольный студийный альбом английского рок-музыканта Питера Гэбриэла, выпущенный 30 мая 1980 года на лейбле Charisma Records. Альбом, спродюсированный Стивом Лиллиуайтом, был признан художественным прорывом Гэбриэла как сольного исполнителя. Он утвердил его как одного из самых амбициозных, новаторских музыкантов рока. Опираясь на экспериментальное звучание своего предыдущего студийного альбома с собственным названием, Гэбриэл стал использовать пост-панк и новую волну с чувственностью арт-рока. Гэбриэл также создал более откровенно политический материал: антивоенную песню «Games Without Frontiers» (которая стала хитом № 4 и остается его самым популярным синглом в Великобритании) и песню протеста против апартеида «Biko», в которой вспоминается убитый активист Стив Бико. Альбом также часто называют "Melt", из-за фотографии на обложке, сделанной Hipgnosis. Питер Гэбриэл - культовый английский музыкант, певец и автор песен, родившийся 13 февраля 1950 года. Впервые он получил известность как вокалист и флейтист прогрессив-рок-группы Genesis, одним из основателей которой он стал в 1967 году. В 1975 году Гэбриэл покинул Genesis и занялся сольной карьерой. В качестве сольного исполнителя Гэбриэл выпустил несколько признанных критиками и коммерчески успешных альбомов, включая "Peter Gabriel" (1977), "So" (1986) и "Us" (1992). Его музыка известна своим новаторским использованием элементов электронной и мировой музыки, а также трогательными текстами и мощным вокалом. Гэбриэл также известен своей гуманитарной деятельностью, в частности, поддержкой прав человека и освещением экологических проблем. В 1992 году он стал одним из основателей организации Witness, которая использует видео и технологии для документирования и разоблачения нарушений прав человека по всему миру. Он также сотрудничает с несколькими другими благотворительными организациями, включая Oxfam и Rainforest Foundation. Помимо музыки и активизма, Гэбриэл также участвовал в различных мультимедийных проектах, включая саундтреки к фильмам, видеоигры и виртуальную реальность. В 2010 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник группы Genesis, а также получил множество других наград и премий.


Теги товара: Поп-музыка
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Melt (0884108016381) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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