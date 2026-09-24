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Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка

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Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bobby Previte
Альбом (сингл)
Mass
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bobby Previte
Альбом (сингл)
Mass
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introit, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introit, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo

Отзывы о товаре Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bobby Previte
Альбом (сингл)
Mass
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introit, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introit, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Previte - Mass (5060197761097) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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