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Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка

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Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 1
Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 2
Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 3
Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 4
Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 5
Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Conniff
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 3
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 4
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 5
  • Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563185649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Conniff
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho, Love Is A Many Splendored Thing, Frenesi, Around The World, Moon River, Smoke Gets In Your Eyes, Somewhere My Love, The Shadow Of Your Smile, Lullaby Of Birdland, Beyond The Sea (La Mer), Stranger In Paradise, Malaguena, Some Enchanted Evening, Caravan, The Third Man Theme, Brazil, Moscow Nights, Blue Moon, Lullaby Of The Leaves, The Way You Look Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Besame Mucho, Love Is A Many Splendored Thing, Frenesi, Around The World, Moon River, Smoke Gets In Your Eyes, Somewhere My Love, The Shadow Of Your Smile, Lullaby Of Birdland, Beyond The Sea (La Mer), Stranger In Paradise, Malaguena, Some Enchanted Evening, Caravan, The Third Man Theme, Brazil, Moscow Nights, Blue Moon, Lullaby Of The Leaves, The Way You Look Tonight

Отзывы о товаре Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563185649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ray Conniff
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho, Love Is A Many Splendored Thing, Frenesi, Around The World, Moon River, Smoke Gets In Your Eyes, Somewhere My Love, The Shadow Of Your Smile, Lullaby Of Birdland, Beyond The Sea (La Mer), Stranger In Paradise, Malaguena, Some Enchanted Evening, Caravan, The Third Man Theme, Brazil, Moscow Nights, Blue Moon, Lullaby Of The Leaves, The Way You Look Tonight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Besame Mucho, Love Is A Many Splendored Thing, Frenesi, Around The World, Moon River, Smoke Gets In Your Eyes, Somewhere My Love, The Shadow Of Your Smile, Lullaby Of Birdland, Beyond The Sea (La Mer), Stranger In Paradise, Malaguena, Some Enchanted Evening, Caravan, The Third Man Theme, Brazil, Moscow Nights, Blue Moon, Lullaby Of The Leaves, The Way You Look Tonight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Conniff - The Best Of (8436563185649) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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