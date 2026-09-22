Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка
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Описание товара Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка
Альбом M?lusine Сесиль Маклорин Сальван включает в себя микс из пяти оригинальных песен и интерпретаций девяти песен, датируемых XII веком, в основном на французском, а также на окситанском, английском и гаитянском креольском языках, которые рассказывают народную историю о Мелюзине, женщине, которая каждую субботу превращается в полузмею после того, как в детстве наложила на неё проклятие мать. Мелюзина соглашается выйти замуж за Раймондена при условии, что он никогда не увидит её по субботам. Он соглашается, но позже брат убеждает его нарушить обещание, пронзив дверь комнаты жены мечом и обнаружив её обнажённой в ванной – полузмею, полуженщину. Застав его за подглядыванием, она превращается в дракона и улетает, появляясь вновь каждый раз, когда кто-то из её потомков оказывается на смертном одре. Сальван, чьи родители – француз и гаитянин, говорит, что «Мелюзина» также «отчасти о том ощущении гибрида, смешения разных культур, которое я испытал не только как ребёнок, рождённый в Америке в семье иммигрантов первого поколения, но и как человек, выросший в семье со смешанным расовым составом, из разных стран, где дома говорят на разных языках». «Одна из самых смелых и находчивых вокалисток в джазе — да и в любом другом жанре, если уж на то пошло» — Uncut. «Это не похоже ни на что, что она делала раньше, — не похоже ни на что, что кто-либо делал раньше, по крайней мере, на крупном американском лейбле. Вот главное, что вам нужно знать: это великолепный альбом. Голос Сальванта великолепен. Аранжировки великолепны. И песни великолепны». – Фред Каплан, Tracking Angle, Музыка 10/10, Звук 10/10. «Почти само собой разумеется, что голос Сальван в M?lusine совершенно возвышен: в одной песне он полон земного джазового тепла, а в другой – мерцает ярко-ослабленным оперным звучанием. Кроме того, есть ощущение, что для неё история полузмеи-полуженщины соотносится с её жизнью чернокожей женщины, выросшей в Майами с отцом-гаитянином и матерью-француженкой. Будь то темы романтического разбитого сердца и телесной автономии, или музыкальность, раздвигающая границы возможного, в M?lusine – творчество Сальвана трансцендентно». – Мэтт Коллар, AllMusic.com, 4,5/5 звёзд (Обзор AllMusic 2023 – Лучшее за 2023 год)
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