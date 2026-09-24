John Legend - Get Lifted (8718469532995) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 715958
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Prelude, Let's Get Lifted, Used To Love You, Alright, She Don't Have To Know, Number One, I Can Change, Ordinary People, Stay With You, Let's Get Lifted Again, So High, Refuge (When It's Cold Outside), It Don't Have To Change, Live It Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Legend - Get Lifted (8718469532995) виниловая пластинка
Виниловая пластинка "John Legend / Get Lifted (2LP)" – это шедевр современного соула и ритм-н-блюза, который прославил Джона Ледженда как талантливого вокалиста и музыканта. Выпущенный в 2004 году, этот дебютный альбом мгновенно покорил сердца миллионов слушателей по всему миру, предлагая богатую палитру мелодий, глубокие тексты и незабываемый вокал. На пластинке представлено множество эмоционально насыщенных треков, которые идеально сочетают в себе традиционные и современные элементы жанра. Если вы хотите по-настоящему насладиться этим музыкальным сокровищем, обязательно стоит купить виниловую пластинку "John Legend / Get Lifted (2LP)", чтобы ощутить всю глубину и красоту звучания в высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Prelude, Let's Get Lifted, Used To Love You, Alright, She Don't Have To Know, Number One, I Can Change, Ordinary People, Stay With You, Let's Get Lifted Again, So High, Refuge (When It's Cold Outside), It Don't Have To Change, Live It Up
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Виниловая пластинка "John Legend / Get Lifted (2LP)" – это шедевр современного соула и ритм-н-блюза, который прославил Джона Ледженда как талантливого вокалиста и музыканта. Выпущенный в 2004 году, этот дебютный альбом мгновенно покорил сердца миллионов слушателей по всему миру, предлагая богатую палитру мелодий, глубокие тексты и незабываемый вокал. На пластинке представлено множество эмоционально насыщенных треков, которые идеально сочетают в себе традиционные и современные элементы жанра. Если вы хотите по-настоящему насладиться этим музыкальным сокровищем, обязательно стоит купить виниловую пластинку "John Legend / Get Lifted (2LP)", чтобы ощутить всю глубину и красоту звучания в высоком качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Legend - Get Lifted (8718469532995) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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