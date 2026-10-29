Описание товара Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)

WD SSD Blue SN5000 — это высокопроизводительный твердотельный накопитель, разработанный компанией Western Digital. Он относится к серии Blue, которая известна своей надежностью и производительностью. Этот SSD предназначен для использования в ноутбуках и настольных компьютерах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежность хранения информации. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи. С показателями 5150 МБ/с для чтения и 4850 МБ/с для записи, этот SSD обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность системы. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими файлами, такими как видео, изображения и базы данных. Форм-фактор M.2 (22x80 мм) WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Этот компактный размер позволяет легко установить накопитель в системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Технология NVMe и PCIe 4.0 x4 Использование технологии NVMe и интерфейса PCIe 4.0 x4 позволяет WD SSD Blue SN5000 обеспечивать высокую скорость передачи данных и низкие задержки. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность и быстрый доступ к данным. Надежность и долговечность WD SSD Blue SN5000 оснащен памятью типа TLC (Triple-Level Cell), что обеспечивает высокую надежность и долговечность накопителя. Показатель TBW (Total Bytes Written) составляет 900, что означает, что накопитель может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Показатель DWPD (Drive Writes Per Day) равен 0.2, что также свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных устройств. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи и снизить нагрев устройства, обеспечивая при этом высокую производительность. Совместимость и простота установки WD SSD Blue SN5000 совместим с большинством современных операционных систем и материнских плат, что делает его установку простой и удобной. Пользователи могут легко обновить свои системы, установив этот SSD, и сразу же начать пользоваться его преимуществами. В заключение, WD SSD Blue SN5000 — это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, который предлагает высокую скорость передачи данных, надежность и долговечность. Он идеально подходит для пользователей, которым требуется быстрый доступ к данным и высокая производительность системы.