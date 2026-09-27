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SSD Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)

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Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 6
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 7
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 8
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 8
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 340 руб. 
Начислим 902 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
56 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)

? SSD Patriot P400 V4 - это высокопроизводительный накопитель формата M.2 2280, поддерживающий интерфейс PCI Express 4.0 x4 и стандарт NVMe 2.0. Благодаря использованию современного контроллера и эффективной архитектуре, устройство обеспечивает молниеносные скорости чтения до 6200 МБ/с и записи до 5200 МБ/с, что делает его отличным выбором для геймеров, профессионалов и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. ? Модель P400 V4 оснащена графеновой пластиной для отвода тепла, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при длительных нагрузках. Такая система охлаждения помогает избежать перегрева и троттлинга, сохраняя оптимальную производительность на протяжении всего срока службы SSD. ? SSD совместим с консолями PlayStation 5, обеспечивая скорость последовательного чтения в PS5 до 6000 МБ/с. Это гарантирует быструю загрузку игр и плавный игровой процесс, а поддержка ресурса записи до 1280 ТБ свидетельствует о надежности накопителя для долгосрочного использования. ? Накопитель поддерживает современные технологии защиты данных, такие как Thermal Throttling и SmartECC, что дополнительно увеличивает стабильность и безопасность хранения информации. Гарантия 5 лет от производителя подтверждает высокое качество и долговечность устройства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Описание
? SSD Patriot P400 V4 - это высокопроизводительный накопитель формата M.2 2280, поддерживающий интерфейс PCI Express 4.0 x4 и стандарт NVMe 2.0. Благодаря использованию современного контроллера и эффективной архитектуре, устройство обеспечивает молниеносные скорости чтения до 6200 МБ/с и записи до 5200 МБ/с, что делает его отличным выбором для геймеров, профессионалов и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. ? Модель P400 V4 оснащена графеновой пластиной для отвода тепла, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при длительных нагрузках. Такая система охлаждения помогает избежать перегрева и троттлинга, сохраняя оптимальную производительность на протяжении всего срока службы SSD. ? SSD совместим с консолями PlayStation 5, обеспечивая скорость последовательного чтения в PS5 до 6000 МБ/с. Это гарантирует быструю загрузку игр и плавный игровой процесс, а поддержка ресурса записи до 1280 ТБ свидетельствует о надежности накопителя для долгосрочного использования. ? Накопитель поддерживает современные технологии защиты данных, такие как Thermal Throttling и SmartECC, что дополнительно увеличивает стабильность и безопасность хранения информации. Гарантия 5 лет от производителя подтверждает высокое качество и долговечность устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 56340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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