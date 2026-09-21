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SSD Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) купить в Москве
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Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)

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Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото 1
Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Энергопотребление, Вт
7.9
  • Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото 1
  • Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715066
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.9
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
62

Описание товара Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)

Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.9
Описание
Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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