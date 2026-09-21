Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Энергопотребление, Вт
7.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.9
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
62
Описание товара Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)
Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7410
Скорость записи, Мб/с
6340
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.9
Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Накопитель SSD Hikvision 4Tb (HS-SSD-FUTURE PRO 4096G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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