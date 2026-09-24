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Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка

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Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 1
Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 2
Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 3
Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 4
Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In The Moment
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 1
  • Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 2
  • Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 3
  • Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 4
  • Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457198265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In The Moment
Жанр
Jazz
Трек-лист
Exploration Intro, The Jaunt, Slightest Right, First Thing First, Lonely, Gnawa, On The Spot, Butterscotch, TomTom, Three Fifths A Man, In The Moment, Quartz, Just Stay Right There, Untitled, Requests, Time Travel, The Encore, The Drop, Finances
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exploration Intro, The Jaunt, Slightest Right, First Thing First, Lonely, Gnawa, On The Spot, Butterscotch, TomTom, Three Fifths A Man, In The Moment, Quartz, Just Stay Right There, Untitled, Requests, Time Travel, The Encore, The Drop, Finances

Отзывы о товаре Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457198265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In The Moment
Жанр
Jazz
Трек-лист
Exploration Intro, The Jaunt, Slightest Right, First Thing First, Lonely, Gnawa, On The Spot, Butterscotch, TomTom, Three Fifths A Man, In The Moment, Quartz, Just Stay Right There, Untitled, Requests, Time Travel, The Encore, The Drop, Finances
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exploration Intro, The Jaunt, Slightest Right, First Thing First, Lonely, Gnawa, On The Spot, Butterscotch, TomTom, Three Fifths A Man, In The Moment, Quartz, Just Stay Right There, Untitled, Requests, Time Travel, The Encore, The Drop, Finances
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Makaya McCraven - In The Moment (0634457198265) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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