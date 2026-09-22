The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка
"To Follow Polaris" - четырнадцатый студийный альбом прог-рок группы The Tangent, вышедший в 2024 году. Он уникален тем, что полностью создан основным автором группы Энди Тиллисоном без участия его коллег. Релиз включает семь треков, каждый с уникальным стилем и настроением. Например, "The North Sky" открывается мощными мелодиями и позитивным настроем, а "A Like In The Darkness" предлагает более интроспективное звучание. "To Follow Polaris" получил высокие оценки за изобретательность и мастерское исполнение Тиллисона, оставаясь верным прогрессивным корням The Tangent. The Tangent - северо-ирландский прог-рок коллектив, образованный в 2002 году. Состав группы: Энди Тиллисон - клавишные и вокал, Йонас Рейнголд (Karmakanic) - бас-гитара, Люк Мачайн (Maschine) - гитара и вокал, Тео Трэвис (известный своими коллаборацииями с Gong, Porcupine Tree, Дэвидом Силвианом, Дэвидом Гилмором и другими) - саксофон и флейты, Стив Робертс (ex Magenta/Godsticks) - на ударных. С 2023 года коллектив стал личным проектом Энди Тиллисона, другие участники покинули группу.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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