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Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка

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Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка - фото 1
Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Taking Turns
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715714
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475216407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Taking Turns
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Is All Color At Once, Haiti, Milford Sound, Aarhus, Pearl River, Peninsula, Mar Del Plata
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка

Альбом Taking Turns записанный в нью-йоркской студии Avatar десять лет назад, включает датского гитариста Якоба Бро и многопоколенческий состав импровизаторов, каждый из которых отличается яркой индивидуальностью. Ли Кониц, Эндрю Сирил, Билл Фризелл, Джейсон Моран и Томас Морган вкладывают всю свою энергию в запись, которая выходит за рамки условностей «звёздного» состава и делает акцент на командной работе. Космическая музыка Бро побуждает к новым откликам: атмосферному намёку или фрагменту нежной мелодии, открывающему новые пути для исследования. «Мои композиции — это попытка уловить проблеск чувства, зарисовать его, а затем раскрыть в процессе записи», — сказал тогда Якоб Бро.

Отзывы о товаре Jakob Bro - Taking Turns (0602475216407) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475216407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Taking Turns
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Is All Color At Once, Haiti, Milford Sound, Aarhus, Pearl River, Peninsula, Mar Del Plata
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Taking Turns записанный в нью-йоркской студии Avatar десять лет назад, включает датского гитариста Якоба Бро и многопоколенческий состав импровизаторов, каждый из которых отличается яркой индивидуальностью. Ли Кониц, Эндрю Сирил, Билл Фризелл, Джейсон Моран и Томас Морган вкладывают всю свою энергию в запись, которая выходит за рамки условностей «звёздного» состава и делает акцент на командной работе. Космическая музыка Бро побуждает к новым откликам: атмосферному намёку или фрагменту нежной мелодии, открывающему новые пути для исследования. «Мои композиции — это попытка уловить проблеск чувства, зарисовать его, а затем раскрыть в процессе записи», — сказал тогда Якоб Бро.
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