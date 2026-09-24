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The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка

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The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 1
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 2
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 3
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 4
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 5
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
The Lumineers
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 1
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 2
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 3
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 4
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 5
  • The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dualtone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dualtone
Barcode
[0803020238213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
The Lumineers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Flowers In Your Hair, Classy Girls, Submarines, Dead Sea, Ho Hey, Slow It Down, Stubborn Love, Big Parade, Charlie Boy, Flapper Girl, Morning Song, Ain’t Nobody’s Problem, This Must Be The Place (Na?ve Melody), Elouise, Darlene, Slow It Down (Live), Scotland
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flowers In Your Hair, Classy Girls, Submarines, Dead Sea, Ho Hey, Slow It Down, Stubborn Love, Big Parade, Charlie Boy, Flapper Girl, Morning Song, Ain’t Nobody’s Problem, This Must Be The Place (Na?ve Melody), Elouise, Darlene, Slow It Down (Live), Scotland



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dualtone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dualtone
Barcode
[0803020238213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
The Lumineers
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Flowers In Your Hair, Classy Girls, Submarines, Dead Sea, Ho Hey, Slow It Down, Stubborn Love, Big Parade, Charlie Boy, Flapper Girl, Morning Song, Ain’t Nobody’s Problem, This Must Be The Place (Na?ve Melody), Elouise, Darlene, Slow It Down (Live), Scotland
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flowers In Your Hair, Classy Girls, Submarines, Dead Sea, Ho Hey, Slow It Down, Stubborn Love, Big Parade, Charlie Boy, Flapper Girl, Morning Song, Ain’t Nobody’s Problem, This Must Be The Place (Na?ve Melody), Elouise, Darlene, Slow It Down (Live), Scotland


Теги товара: Indie, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Lumineers - The Lumineers (0803020238213) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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