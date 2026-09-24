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John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка

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John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 1
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 2
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 3
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 4
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 5
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 6
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 7
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 8
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 9
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 10
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 11
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 12
John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cameron
Альбом (сингл)
Off Centre
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 1
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 2
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 3
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 4
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 5
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 6
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 7
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 8
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 9
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 10
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 11
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 12
  • John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602465979985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cameron
Альбом (сингл)
Off Centre
Жанр
Jazz
Трек-лист
Off Centre, Go Away Come Back Another Day, Dafina Querida, Omah Cheyenne, Wenceslas Square, Splat, Troublemaker
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
British Jazz Explosion
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Off Centre, Go Away Come Back Another Day, Dafina Querida, Omah Cheyenne, Wenceslas Square, Splat, Troublemaker

Отзывы о товаре John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602465979985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cameron
Альбом (сингл)
Off Centre
Жанр
Jazz
Трек-лист
Off Centre, Go Away Come Back Another Day, Dafina Querida, Omah Cheyenne, Wenceslas Square, Splat, Troublemaker
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
British Jazz Explosion
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Off Centre, Go Away Come Back Another Day, Dafina Querida, Omah Cheyenne, Wenceslas Square, Splat, Troublemaker
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Cameron - Off Centre (Analogue) (0602465979985) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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