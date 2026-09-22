Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка
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Описание товара Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка
Чет Бейкер начинал как джазовый трубач, но стал поп-иконой не позднее, чем певцом. Новаторский альбом "Chet Baker Sings" был выпущен невероятные 70 лет назад и до сих пор остается бестселлером далеко за пределами мира джаза. "Chet Baker Re:Imagined" - это первый трибьют-проект, посвященный его музыкальному наследию. Молодые звезды и таланты современной акустической и электронной музыкальной сцены объединились на этом альбоме, чтобы представить свое собственное видение классики Чета Бейкера: Dodie, Matt Maltese, Matilda Mann, Joel Culpepper, Ife Ogunjobi, Hohnen Ford, Eloise и Puma Blue из Великобритании, Benny Sings из Нидерландов, Stacey Ryan из Канады, Delaney Bailey и Mxmtoon из США, Sara Kang из Южной Кореи и grentperez из Австралии.
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