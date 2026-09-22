Top.Mail.Ru
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 6
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 7
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 8
Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker. Re:imagined
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 6
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 7
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 8
  • Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715691
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602475440239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker. Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silver Lining – Joel Culpepper, That Old Feeling - Eloise, I’m Old Fashioned - Sarah Kang, I Get Along Without You - Hohnen Ford, There Will Never Be Another You - Matilda Mann, Old Devil Moon - dodie, It’s Always You - Puma Blue, Speak Low - Ife Ogunjobi, I’ve Never Been In Love – Poppy Daniels, Time After Time - Benny Sings, Like Someone In Love - Stacy Ryan, My Funny Valentine - Matt Maltese, I Fall In Love Too Easily - mxmtoon, But Not For Me - grentperez, While My Lady Sleeps - Delaney Bail
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка

Чет Бейкер начинал как джазовый трубач, но стал поп-иконой не позднее, чем певцом. Новаторский альбом "Chet Baker Sings" был выпущен невероятные 70 лет назад и до сих пор остается бестселлером далеко за пределами мира джаза. "Chet Baker Re:Imagined" - это первый трибьют-проект, посвященный его музыкальному наследию. Молодые звезды и таланты современной акустической и электронной музыкальной сцены объединились на этом альбоме, чтобы представить свое собственное видение классики Чета Бейкера: Dodie, Matt Maltese, Matilda Mann, Joel Culpepper, Ife Ogunjobi, Hohnen Ford, Eloise и Puma Blue из Великобритании, Benny Sings из Нидерландов, Stacey Ryan из Канады, Delaney Bailey и Mxmtoon из США, Sara Kang из Южной Кореи и grentperez из Австралии.

Отзывы о товаре Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602475440239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Chet Baker. Re:imagined
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silver Lining – Joel Culpepper, That Old Feeling - Eloise, I’m Old Fashioned - Sarah Kang, I Get Along Without You - Hohnen Ford, There Will Never Be Another You - Matilda Mann, Old Devil Moon - dodie, It’s Always You - Puma Blue, Speak Low - Ife Ogunjobi, I’ve Never Been In Love – Poppy Daniels, Time After Time - Benny Sings, Like Someone In Love - Stacy Ryan, My Funny Valentine - Matt Maltese, I Fall In Love Too Easily - mxmtoon, But Not For Me - grentperez, While My Lady Sleeps - Delaney Bail
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Чет Бейкер начинал как джазовый трубач, но стал поп-иконой не позднее, чем певцом. Новаторский альбом "Chet Baker Sings" был выпущен невероятные 70 лет назад и до сих пор остается бестселлером далеко за пределами мира джаза. "Chet Baker Re:Imagined" - это первый трибьют-проект, посвященный его музыкальному наследию. Молодые звезды и таланты современной акустической и электронной музыкальной сцены объединились на этом альбоме, чтобы представить свое собственное видение классики Чета Бейкера: Dodie, Matt Maltese, Matilda Mann, Joel Culpepper, Ife Ogunjobi, Hohnen Ford, Eloise и Puma Blue из Великобритании, Benny Sings из Нидерландов, Stacey Ryan из Канады, Delaney Bailey и Mxmtoon из США, Sara Kang из Южной Кореи и grentperez из Австралии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Re:imagined (0602475440239) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...