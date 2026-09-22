Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка
"Chet" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1959 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
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