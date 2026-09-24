Top.Mail.Ru
Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 1
Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 2
Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matt Berninger
Альбом (сингл)
Get Sunk
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 1
  • Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 2
  • Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matt Berninger
Альбом (сингл)
Get Sunk
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Inland Ocean, No Love, Bonnet Of Pins, Frozen Oranges, Breaking Into Acting & Hand Habits, Nowhere Special, Little By Little, Junk, Silver Jeep, Times Of Difficulty
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка

Второй сольный альбом фронтмена группы The National Мэтта Бернингера «Get Sunk» знаменует собой новую главу в его сольной карьере. Издание на цветном виниле. Мэтт Бернингер — один из самых любимых авторов-исполнителей инди-рока этого тысячелетия, известный как харизматичный, загадочный фронтмен удостоенной премии Грэмми группы The National, особенно прославившийся своими характерно туманными, но в то же время интимными и искренними лирическими образами. Недавний переезд музыканта из Лос-Анджелеса в Коннектикут вдохновил его на создание коллекции песен, которые он описывает как исследования глубинных частей человеческой психики. Get Sunk не является откровенно автобиографичным, но рассказчик размышляет о том, как он стал самим собой. Каково наше представление о счастье? Какого черта мы все ищем? Get Sunk — это ода бесконечности, возможностям, которые могут быть на нашем пути, и безднам несчастья и блаженства.

Отзывы о товаре Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matt Berninger
Альбом (сингл)
Get Sunk
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Inland Ocean, No Love, Bonnet Of Pins, Frozen Oranges, Breaking Into Acting & Hand Habits, Nowhere Special, Little By Little, Junk, Silver Jeep, Times Of Difficulty
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй сольный альбом фронтмена группы The National Мэтта Бернингера «Get Sunk» знаменует собой новую главу в его сольной карьере. Издание на цветном виниле. Мэтт Бернингер — один из самых любимых авторов-исполнителей инди-рока этого тысячелетия, известный как харизматичный, загадочный фронтмен удостоенной премии Грэмми группы The National, особенно прославившийся своими характерно туманными, но в то же время интимными и искренними лирическими образами. Недавний переезд музыканта из Лос-Анджелеса в Коннектикут вдохновил его на создание коллекции песен, которые он описывает как исследования глубинных частей человеческой психики. Get Sunk не является откровенно автобиографичным, но рассказчик размышляет о том, как он стал самим собой. Каково наше представление о счастье? Какого черта мы все ищем? Get Sunk — это ода бесконечности, возможностям, которые могут быть на нашем пути, и безднам несчастья и блаженства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matt Berninger - Get Sunk (coloured) (0888072685673) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...