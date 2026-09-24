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Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Reincarnations
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857331314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Reincarnations
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Reincarnation Of A Lovebird (1st Version / Take 4), Melody From The Drums, Wrap Your Troubles in Dreams (Take 4), Vassarlean, Body And Soul (Take 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reincarnation Of A Lovebird (1st Version / Take 4), Melody From The Drums, Wrap Your Troubles in Dreams (Take 4), Vassarlean, Body And Soul (Take 2)

Отзывы о товаре Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857331314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Reincarnations
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Reincarnation Of A Lovebird (1st Version / Take 4), Melody From The Drums, Wrap Your Troubles in Dreams (Take 4), Vassarlean, Body And Soul (Take 2)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reincarnation Of A Lovebird (1st Version / Take 4), Melody From The Drums, Wrap Your Troubles in Dreams (Take 4), Vassarlean, Body And Soul (Take 2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Reincarnations (Analogue) (0708857331314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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