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Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка

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Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Down To Earth
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Down To Earth
Жанр
Jazz
Трек-лист
De Bug, Ahm Miz, Lujon, Althea Soon, More Mileage, Lion Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка

«Down to Earth» — дебютный альбом американского органиста Фредди Роуча, выпущенный в 1962 году на лейбле Blue Note. Альбом записан на студии Руди Ван Гелдера (Englewood Cliffs) 23 августа 1962 года. Музыканты: Фредди Роуч (орган), Перси Франц (тенор-саксофон), Кенни Баррелл (гитара), Кларенс Джонстон (барабаны).

Отзывы о товаре Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Down To Earth
Жанр
Jazz
Трек-лист
De Bug, Ahm Miz, Lujon, Althea Soon, More Mileage, Lion Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
«Down to Earth» — дебютный альбом американского органиста Фредди Роуча, выпущенный в 1962 году на лейбле Blue Note. Альбом записан на студии Руди Ван Гелдера (Englewood Cliffs) 23 августа 1962 года. Музыканты: Фредди Роуч (орган), Перси Франц (тенор-саксофон), Кенни Баррелл (гитара), Кларенс Джонстон (барабаны).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Roach - Down To Earth (0602465149760) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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