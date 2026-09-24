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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка

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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 1
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 2
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 3
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 4
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 5
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 6
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 7
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 8
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 9
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 10
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 11
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 1
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 2
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 3
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 4
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 5
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 6
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 7
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 8
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 9
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 10
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 11
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715617
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Загружаем...
Добавить в корзину
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка
10 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088148378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка

В сентябре 1963 г. компания Chess Records попыталась откусить кусок от растущего пирога акустических записей, выпустив этот акустический фолк-блюзовый альбом. Маккинли Морганфилд, более известный как Мадди Уотерс, к тому времени уже несколько десятилетий играл на чикагской блюзовой и джазовой сцене, предпочитая электрогитару и современные интерпретации блюза, и уже успел записать с ними несколько хитов в 50-х годах, но с 1958 года дела шли довольно мрачно. Альбом 1964 года стал хитом и до сих пор определяет жанр акустического блюза и пользуется большим спросом у меломанов. В состав блюзового квартета вошли Мадди Уотерс (Muddy Waters) - вокал и гитара, Бадди Гай (Buddy Guy) - вторая гитара, Вилли Диксон (Willie Dixon) - контрабас и Клифтон Джонс (Clifton Jones) - ударные. Запись была ремастирована Кевином Греем (Kevin Gray) из Cohearent Audio и представлена здесь с бонус-треками, которые не вошли в оригинальный релиз. В звуковом отношении это просто сливки, и хотя музыканты не входят в комнату прослушивания, вы сами явно попадаете в студию звукозаписи в Чикаго.

Отзывы о товаре Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088148378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В сентябре 1963 г. компания Chess Records попыталась откусить кусок от растущего пирога акустических записей, выпустив этот акустический фолк-блюзовый альбом. Маккинли Морганфилд, более известный как Мадди Уотерс, к тому времени уже несколько десятилетий играл на чикагской блюзовой и джазовой сцене, предпочитая электрогитару и современные интерпретации блюза, и уже успел записать с ними несколько хитов в 50-х годах, но с 1958 года дела шли довольно мрачно. Альбом 1964 года стал хитом и до сих пор определяет жанр акустического блюза и пользуется большим спросом у меломанов. В состав блюзового квартета вошли Мадди Уотерс (Muddy Waters) - вокал и гитара, Бадди Гай (Buddy Guy) - вторая гитара, Вилли Диксон (Willie Dixon) - контрабас и Клифтон Джонс (Clifton Jones) - ударные. Запись была ремастирована Кевином Греем (Kevin Gray) из Cohearent Audio и представлена здесь с бонус-треками, которые не вошли в оригинальный релиз. В звуковом отношении это просто сливки, и хотя музыканты не входят в комнату прослушивания, вы сами явно попадаете в студию звукозаписи в Чикаго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка - стоимость товара 10460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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