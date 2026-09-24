Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0753088148378) виниловая пластинка
В сентябре 1963 г. компания Chess Records попыталась откусить кусок от растущего пирога акустических записей, выпустив этот акустический фолк-блюзовый альбом. Маккинли Морганфилд, более известный как Мадди Уотерс, к тому времени уже несколько десятилетий играл на чикагской блюзовой и джазовой сцене, предпочитая электрогитару и современные интерпретации блюза, и уже успел записать с ними несколько хитов в 50-х годах, но с 1958 года дела шли довольно мрачно. Альбом 1964 года стал хитом и до сих пор определяет жанр акустического блюза и пользуется большим спросом у меломанов. В состав блюзового квартета вошли Мадди Уотерс (Muddy Waters) - вокал и гитара, Бадди Гай (Buddy Guy) - вторая гитара, Вилли Диксон (Willie Dixon) - контрабас и Клифтон Джонс (Clifton Jones) - ударные. Запись была ремастирована Кевином Греем (Kevin Gray) из Cohearent Audio и представлена здесь с бонус-треками, которые не вошли в оригинальный релиз. В звуковом отношении это просто сливки, и хотя музыканты не входят в комнату прослушивания, вы сами явно попадаете в студию звукозаписи в Чикаго.
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