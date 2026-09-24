Ost - Friday The 13Th Part Iii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977659) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Iii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб.
В наличии
Код товара: 721791
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Iii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Part 2 Flashback, Theme From Friday The 13th Part 3, The General Store, The Meat Cleaver, Arriving At The Barn, Let's Go For A Swim, Who's Up There?, In The Barn, The Pipe Wrench, In The Bedroom, Flashback To Meeting Jason, Chuck Walks To Outhouse, The Lake Dock, Shelly Goes To The Barn, Wallet In The Lake, Debbie Takes A Shower, Walking On Hands, The Fuse Box, Chili Bites The Big One, Nobody Home, The Eyes Have It, Jason Down Stairs To Barn, Jason Hung, Jason Grabs Rope, Hallucinating, Jason De
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Friday The 13Th Part Iii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977659) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part 2 Flashback, Theme From Friday The 13th Part 3, The General Store, The Meat Cleaver, Arriving At The Barn, Let's Go For A Swim, Who's Up There?, In The Barn, The Pipe Wrench, In The Bedroom, Flashback To Meeting Jason, Chuck Walks To Outhouse, The Lake Dock, Shelly Goes To The Barn, Wallet In The Lake, Debbie Takes A Shower, Walking On Hands, The Fuse Box, Chili Bites The Big One, Nobody Home, The Eyes Have It, Jason Down Stairs To Barn, Jason Hung, Jason Grabs Rope, Hallucinating, Jason Dead In Barn / End Credit Title
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Iii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Part 2 Flashback, Theme From Friday The 13th Part 3, The General Store, The Meat Cleaver, Arriving At The Barn, Let's Go For A Swim, Who's Up There?, In The Barn, The Pipe Wrench, In The Bedroom, Flashback To Meeting Jason, Chuck Walks To Outhouse, The Lake Dock, Shelly Goes To The Barn, Wallet In The Lake, Debbie Takes A Shower, Walking On Hands, The Fuse Box, Chili Bites The Big One, Nobody Home, The Eyes Have It, Jason Down Stairs To Barn, Jason Hung, Jason Grabs Rope, Hallucinating, Jason De
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part 2 Flashback, Theme From Friday The 13th Part 3, The General Store, The Meat Cleaver, Arriving At The Barn, Let's Go For A Swim, Who's Up There?, In The Barn, The Pipe Wrench, In The Bedroom, Flashback To Meeting Jason, Chuck Walks To Outhouse, The Lake Dock, Shelly Goes To The Barn, Wallet In The Lake, Debbie Takes A Shower, Walking On Hands, The Fuse Box, Chili Bites The Big One, Nobody Home, The Eyes Have It, Jason Down Stairs To Barn, Jason Hung, Jason Grabs Rope, Hallucinating, Jason Dead In Barn / End Credit Title
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Ost - Friday The 13Th Part Iii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977659) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ost - Friday The 13Th Part Iii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977659) виниловая пластинка