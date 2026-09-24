Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка
После нескольких сессий в Columbia и Candid Чарльз Мингус ненадолго вернулся в Atlantic и записал свободный "Oh Yeah", который, по мнению AllMusic, должен считаться самым диким из его классических альбомов. На этом альбоме Мингус проявляет всю свою мощную джазовую чувствительность; он вообще не играет на бас-гитаре, вместо этого привлекая Дуга Уоткинса в качестве замены, аккомпанируя группе на фортепиано, и вносит блюзовый вокал в несколько треков (при этом почти во всех он выкрикивает слова поддержки). Одна из самых приятных вещей в Мингусе - это то, что он всегда сохраняет земной оттенок, независимо от того, насколько дикими становятся гармонии, и эта доброжелательность здесь ощущается очень сильно. Среди наиболее ярких композиций - "Devil Woman", "Eat That Chicken" и "Hog Callin' Blues". Вокал Мингуса излучает то же слабоумие, будь то умопомрачительные блюзовые куплеты "Devil Woman", мрачно-юмористический современный спиричуэл "Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb on Me" или дадаистский страйд-пиано "Eat That Chicken", кивок в сторону комических новинок Фэтса Уоллера. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав с фольгированной ламинацией от Stoughton Printing.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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