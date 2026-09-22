Clutch - Earth Rocker (0896308002279) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Earth Rocker
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715555
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Характеристики
Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0896308002279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Earth Rocker
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Earth Rocker, Crucial Velocity, Mr. Freedom, D.C. Sound Attack!, Unto The Breach, Gone Cold, The Face, Book, Saddle, & Go, Cyborg Bette, Oh, Isabella, The Wolf Man Kindly Requests...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clutch - Earth Rocker (0896308002279) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Earth Rocker, Crucial Velocity, Mr. Freedom, D.C. Sound Attack!, Unto The Breach, Gone Cold, The Face, Book, Saddle, & Go, Cyborg Bette, Oh, Isabella, The Wolf Man Kindly Requests.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0896308002279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Earth Rocker
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Earth Rocker, Crucial Velocity, Mr. Freedom, D.C. Sound Attack!, Unto The Breach, Gone Cold, The Face, Book, Saddle, & Go, Cyborg Bette, Oh, Isabella, The Wolf Man Kindly Requests...
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Earth Rocker, Crucial Velocity, Mr. Freedom, D.C. Sound Attack!, Unto The Breach, Gone Cold, The Face, Book, Saddle, & Go, Cyborg Bette, Oh, Isabella, The Wolf Man Kindly Requests.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Clutch - Earth Rocker (0896308002279) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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