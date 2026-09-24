Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка
Новый альбом Скриптонита на виниле. Двойной альбом Скриптонита "YEAHH, Pt. 1" и "YEAHH, Pt. 2" в одном издании. Лимитированное издание на picture виниле в гейтфолде. 1 декабря 2023 Скриптонит представил свой новый альбом - "YEAHH, Pt. 1". "YEAHH, Pt. 1" - это четвертый альбом артиста за 2023 г. Выход этого поп-альбома артист анонсировал еще в прошлом году, а "Pt. 1" в названии намекал на то, что у него возможно будет несколько частей, а уже 1 марта 2024 Скриптонит представил новый альбом - "YEAHH, Pt.2". В "YEAHH, Pt. 1" вошли новые сольные треки Скриптонита и совместные работы с артистами Andro, FEDUK, KALI, Malcolm Kush, TAYOKA, кухня, Ulukmanapo, Эндшпиль и Пластинка. В "YEAHH, Pt. 2" вошли еще 13 треков - сольные новинки Скриптонита и совместные работы с приглашенными артистами. Гости на альбоме: 104, KALI, ZOLOTO, Dose, Andro, Armich, tsb, opt, TAY?KA,Gee Baller. Альбомы уверенно показали себя в чартах и получили хорошие отзывы от музыкальных редакций и слушателей. Релиз был поддержан видео клипом на совместную песню с FEDUK, а так же анимационным видео с диджитал художником Brickspacer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Скриптонит
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