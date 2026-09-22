Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larger Than Life, I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, It's Gotta Be You, I Need You Tonight, Don't Want You Back, Don't Wanna Lose You Now, The One, Back to Your Heart, Spanish Eyes, No One Else Comes Close, The Perfect Fan, Hey, I’ll Be There For You, You Wrote The Book On Love, If You Knew What I Knew, My Heart Stays With You, I Want It That Way (Original Lyrics), The Perfect Fan (Demo), Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana), Don't Wanna Lose You Now (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), I Want It That Way (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Don't Want You Back (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), The One (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Show Me The Meaning of Being Lonely (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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