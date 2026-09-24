Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 715469
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Характеристики
Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In The Streets (Feat. AZ), Call My Name, I Love You For All Seasons (performed by The Revelations)
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
36 Seasons
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In The Streets (Feat. AZ), Call My Name, I Love You For All Seasons (performed by The Revelations)
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Теги товара: Соул, Limited Edition
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Теги товара: Соул, Limited Edition
Ghostface Killah - 36 Seasons (picture) (9010974030584) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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