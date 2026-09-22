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Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка

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Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 1
Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 2
Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 3
Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 4
Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 1
  • Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 2
  • Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 3
  • Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 4
  • Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715466
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Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563131152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Трек-лист
Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'

Отзывы о товаре Молчат дома - Монумент (0843563131152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563131152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Трек-лист
Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'
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Доставка
Отзывы


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