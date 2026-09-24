Top.Mail.Ru
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 1
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 2
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 3
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 4
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 5
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 6
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 7
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Word?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 1
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 2
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 3
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 4
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 5
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 6
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 7
  • Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257033017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Word?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fleetwood, Something, Crumbs, Woes, Strung, Clocked, Sleepless, Distances, Carousel, C10 Vanish, C11 Pressed, D12 Skull, D13 Nekst, D14 Barcade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка

После своего последнего релиза «The Day Before Halloween » — концептуального альбома с искажённым звучанием, основанного на синтезаторном искажении, — Atmosphere возвращается с новым освежающим проектом под простым названием Word?. Возвращаясь к своему фирменному звучанию, альбом ещё больше подчёркивает неоспоримый талант продюсера Анта, поскольку проект склоняется к классической эстетике бум-бэпа, привнося уникальную энергию из мудрости, остроумия и подачи Слага. С самого начала Word? оказывается упражнением в совершенствовании и развитии их мастерства, поскольку он вторит более ранним работам. То есть, хотя их релизы стали более задумчиво-кинематографичными и всё больше затрагивают тему человеческой природы и смертности, Word? удаётся вновь привнести моменты лёгкости и беззаботности, подход, редко встречающийся на их альбомах в последнее время. От открывающего альбом трека « Fleetwood » с его острыми как бритва малыми барабанами и теплой мясистой басовой линией до резонансной мелодии « Clocked » в звучании есть сильные намеки на годы зарождения Atmosphere. Между тем, такие песни, как « Woes », « Strungy » и « Vanish », весело освещают повседневные трудности, но их скорее запомнят за то, что они заставляют слушателей кивать головами и подпевать. С Slug и Ant, направляющими курс, альбом играет как увеселительная поездка через спектр впечатлений и эмоций, с большим количеством специальных гостей, которые появляются и исчезают по пути, включая Evidence Muja Messiah Musab Nino Bless Nikki Jean Anwar HighSign BlackLiq Sa-Roc Haphduzn Lateef the Truthspeaker Aesop Rock и покойного MF Doom (RIP). В результате получился проект, который ощущается как нечто, пришедшее из той эпохи или, что, возможно, более уместно, из того образа мышления, который создал такие альбомы, как God Loves Ugly, Seven's Travels или популярную серию Sad Clown, и при этом звучит так же отточенно и доведено до совершенства, как и более поздние альбомы, такие как Mi Vida Local или Whenever. В конечном счёте, Word? сочетает в себе широту талантов Atmosphere с красотой их роста, при этом показывая, что они по-прежнему получают массу удовольствия от процесса и не против поделиться этим развлечением со слушателем.

Отзывы о товаре Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257033017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Word?
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fleetwood, Something, Crumbs, Woes, Strung, Clocked, Sleepless, Distances, Carousel, C10 Vanish, C11 Pressed, D12 Skull, D13 Nekst, D14 Barcade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После своего последнего релиза «The Day Before Halloween » — концептуального альбома с искажённым звучанием, основанного на синтезаторном искажении, — Atmosphere возвращается с новым освежающим проектом под простым названием Word?. Возвращаясь к своему фирменному звучанию, альбом ещё больше подчёркивает неоспоримый талант продюсера Анта, поскольку проект склоняется к классической эстетике бум-бэпа, привнося уникальную энергию из мудрости, остроумия и подачи Слага. С самого начала Word? оказывается упражнением в совершенствовании и развитии их мастерства, поскольку он вторит более ранним работам. То есть, хотя их релизы стали более задумчиво-кинематографичными и всё больше затрагивают тему человеческой природы и смертности, Word? удаётся вновь привнести моменты лёгкости и беззаботности, подход, редко встречающийся на их альбомах в последнее время. От открывающего альбом трека « Fleetwood » с его острыми как бритва малыми барабанами и теплой мясистой басовой линией до резонансной мелодии « Clocked » в звучании есть сильные намеки на годы зарождения Atmosphere. Между тем, такие песни, как « Woes », « Strungy » и « Vanish », весело освещают повседневные трудности, но их скорее запомнят за то, что они заставляют слушателей кивать головами и подпевать. С Slug и Ant, направляющими курс, альбом играет как увеселительная поездка через спектр впечатлений и эмоций, с большим количеством специальных гостей, которые появляются и исчезают по пути, включая Evidence Muja Messiah Musab Nino Bless Nikki Jean Anwar HighSign BlackLiq Sa-Roc Haphduzn Lateef the Truthspeaker Aesop Rock и покойного MF Doom (RIP). В результате получился проект, который ощущается как нечто, пришедшее из той эпохи или, что, возможно, более уместно, из того образа мышления, который создал такие альбомы, как God Loves Ugly, Seven's Travels или популярную серию Sad Clown, и при этом звучит так же отточенно и доведено до совершенства, как и более поздние альбомы, такие как Mi Vida Local или Whenever. В конечном счёте, Word? сочетает в себе широту талантов Atmosphere с красотой их роста, при этом показывая, что они по-прежнему получают массу удовольствия от процесса и не против поделиться этим развлечением со слушателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...