Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка
Наконец, после долгих лет забвения в подвале, этот бурный дебютный альбом из 18 треков от лиричных мастеров слова Slug and Spawn наконец-то вышел и стремительно движется по всему миру к вашей местной андеграундной сцене, призывая всех обратить взоры на небо и проверить погоду. Включает классику андеграунда « Scapegoat » и два бонус-трека, один из которых — гимн трейлерных парков « Primer ». Продюсер: Ant. Overcast! ознаменовал начало легендарной карьеры, которая до сих пор не показывает признаков замедления. Хотя рифмовки и игра слов Слага и оригинального участника Спауна, возможно, намекали на некоторые влияния, их творческий подход к написанию песен и изобретательные концепции в сочетании с задумчивым и мелодичным продакшеном Анта, выделили этот альбом среди предшественников. Overcast! охватывает широкий спектр тем и настроений: от драматического повествования в « WND » до отрезвляющих размышлений в « Caved In » и до скрупулезного образного анализа и культурного анализа в « Clay ». Всё это объединено богатством остроумных шуток и метафор, которые вместе образуют сбалансированную и разнообразную коллекцию лирики. Конечно же, есть и вышеупомянутый « Scapegoat » с его прекрасным зловещим музыкальным фоном и безупречно написанной сатирической тирадой Слага, которая произвела фурор в андеграундной среде и сыграла значительную роль в том, чтобы открыть уши Среднему Западу. Несмотря на то, что полноформатный альбом Overcast! широко считается классикой андеграунда, он был выпущен на виниле ограниченным тиражом в честь 20-летия альбома в 2017 году. Теперь, переизданный и подготовленный к более широкому распространению, этот ремастеринговый шедевр может пополнить вашу коллекцию. Отпразднуйте наследие творческого самовыражения Atmosphere с альбомом, с которого всё началось!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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