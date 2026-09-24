Описание товара Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка

Наконец, после долгих лет забвения в подвале, этот бурный дебютный альбом из 18 треков от лиричных мастеров слова Slug and Spawn наконец-то вышел и стремительно движется по всему миру к вашей местной андеграундной сцене, призывая всех обратить взоры на небо и проверить погоду. Включает классику андеграунда « Scapegoat » и два бонус-трека, один из которых — гимн трейлерных парков « Primer ». Продюсер: Ant. Overcast! ознаменовал начало легендарной карьеры, которая до сих пор не показывает признаков замедления. Хотя рифмовки и игра слов Слага и оригинального участника Спауна, возможно, намекали на некоторые влияния, их творческий подход к написанию песен и изобретательные концепции в сочетании с задумчивым и мелодичным продакшеном Анта, выделили этот альбом среди предшественников. Overcast! охватывает широкий спектр тем и настроений: от драматического повествования в « WND » до отрезвляющих размышлений в « Caved In » и до скрупулезного образного анализа и культурного анализа в « Clay ». Всё это объединено богатством остроумных шуток и метафор, которые вместе образуют сбалансированную и разнообразную коллекцию лирики. Конечно же, есть и вышеупомянутый « Scapegoat » с его прекрасным зловещим музыкальным фоном и безупречно написанной сатирической тирадой Слага, которая произвела фурор в андеграундной среде и сыграла значительную роль в том, чтобы открыть уши Среднему Западу. Несмотря на то, что полноформатный альбом Overcast! широко считается классикой андеграунда, он был выпущен на виниле ограниченным тиражом в честь 20-летия альбома в 2017 году. Теперь, переизданный и подготовленный к более широкому распространению, этот ремастеринговый шедевр может пополнить вашу коллекцию. Отпразднуйте наследие творческого самовыражения Atmosphere с альбомом, с которого всё началось!