Astmosphere - Whenever (0826257030016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Whenever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 715452
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4 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257030016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Whenever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bde Maka Ska - Atmosphere, Push Play - Atmosphere, Postal Lady - Atmosphere, Love Each Other - Atmosphere, Romance - Atmosphere, Dearly Beloved (Feat. Musab And Muja Messiah) - Atmosphere, The Hands Of Time - Atmosphere, Whenever (Feat. Gifted Gab, Murs And Haphduzn) - Atmosphere, Lovely (Feat. Nikki Jean) - Atmosphere, Song Of Abyss - Atmosphere, You're Gonna Go - Atmosphere, The Ceiling - Atmosphere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Astmosphere - Whenever (0826257030016) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bde Maka Ska - Atmosphere, Push Play - Atmosphere, Postal Lady - Atmosphere, Love Each Other - Atmosphere, Romance - Atmosphere, Dearly Beloved (Feat. Musab And Muja Messiah) - Atmosphere, The Hands Of Time - Atmosphere, Whenever (Feat. Gifted Gab, Murs And Haphduzn) - Atmosphere, Lovely (Feat. Nikki Jean) - Atmosphere, Song Of Abyss - Atmosphere, You're Gonna Go - Atmosphere, The Ceiling - Atmosphere
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257030016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Whenever
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bde Maka Ska - Atmosphere, Push Play - Atmosphere, Postal Lady - Atmosphere, Love Each Other - Atmosphere, Romance - Atmosphere, Dearly Beloved (Feat. Musab And Muja Messiah) - Atmosphere, The Hands Of Time - Atmosphere, Whenever (Feat. Gifted Gab, Murs And Haphduzn) - Atmosphere, Lovely (Feat. Nikki Jean) - Atmosphere, Song Of Abyss - Atmosphere, You're Gonna Go - Atmosphere, The Ceiling - Atmosphere
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bde Maka Ska - Atmosphere, Push Play - Atmosphere, Postal Lady - Atmosphere, Love Each Other - Atmosphere, Romance - Atmosphere, Dearly Beloved (Feat. Musab And Muja Messiah) - Atmosphere, The Hands Of Time - Atmosphere, Whenever (Feat. Gifted Gab, Murs And Haphduzn) - Atmosphere, Lovely (Feat. Nikki Jean) - Atmosphere, Song Of Abyss - Atmosphere, You're Gonna Go - Atmosphere, The Ceiling - Atmosphere
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Astmosphere - Whenever (0826257030016) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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