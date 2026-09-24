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Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка

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Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка - фото 1
Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Spin Marvel
Альбом (сингл)
Infolding
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка - фото 1
  • Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Spin Marvel
Альбом (сингл)
Infolding
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canonical, Tuesday's Blues, Two Hill Town, Leap Second, Same Hand Swiss Double Pug, Minus Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир экспериментальной музыки с виниловой пластинкой "Spin Marvel. Infolding". Этот двойной альбом откроет перед вами неисследованные звуковые пространства, наполненные глубокими и уникальными мелодиями. "Infolding" - это воплощение творческого вдохновения и музыкальной экспериментированности группы Spin Marvel. С каждой треком вы погрузитесь в потрясающий звуковой ландшафт, который увлечет вас в свою неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Spin Marvel. Infolding" и окунуться в мир современной аудио-эстетики, который заставит вас пересматривать представления о музыке. Откройте для себя новые звуки, насладитесь каждой нотой и погрузитесь в увлекательное путешествие по звуковым галактикам.

Отзывы о товаре Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Spin Marvel
Альбом (сингл)
Infolding
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canonical, Tuesday's Blues, Two Hill Town, Leap Second, Same Hand Swiss Double Pug, Minus Two
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир экспериментальной музыки с виниловой пластинкой "Spin Marvel. Infolding". Этот двойной альбом откроет перед вами неисследованные звуковые пространства, наполненные глубокими и уникальными мелодиями. "Infolding" - это воплощение творческого вдохновения и музыкальной экспериментированности группы Spin Marvel. С каждой треком вы погрузитесь в потрясающий звуковой ландшафт, который увлечет вас в свою неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Spin Marvel. Infolding" и окунуться в мир современной аудио-эстетики, который заставит вас пересматривать представления о музыке. Откройте для себя новые звуки, насладитесь каждой нотой и погрузитесь в увлекательное путешествие по звуковым галактикам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spin Marvel - Infolding (5060197760663) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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