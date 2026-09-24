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Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка

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Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Animation
Альбом (сингл)
Machine Language
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка - фото 1
  • Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Animation
Альбом (сингл)
Machine Language
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Child's Dream, Machine Language, Eternality, Consistent Imperfection, Soul Of A Machine, Genesis Code, Evolved Virtual Entity, Disappearannihilation, The Evolution Of Machine Culture, Dark Matter, Technomelancholia, A Machine's Dream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Child's Dream, Machine Language, Eternality, Consistent Imperfection, Soul Of A Machine, Genesis Code, Evolved Virtual Entity, Disappearannihilation, The Evolution Of Machine Culture, Dark Matter, Technomelancholia, A Machine's Dream

Отзывы о товаре Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Animation
Альбом (сингл)
Machine Language
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Child's Dream, Machine Language, Eternality, Consistent Imperfection, Soul Of A Machine, Genesis Code, Evolved Virtual Entity, Disappearannihilation, The Evolution Of Machine Culture, Dark Matter, Technomelancholia, A Machine's Dream
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Child's Dream, Machine Language, Eternality, Consistent Imperfection, Soul Of A Machine, Genesis Code, Evolved Virtual Entity, Disappearannihilation, The Evolution Of Machine Culture, Dark Matter, Technomelancholia, A Machine's Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animation - Machine Language (5060197760762) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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