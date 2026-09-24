Top.Mail.Ru
Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка - фото 1
Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Summerland
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка - фото 1
  • Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388728615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Summerland
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Su& Starlight, Wolf Moon, God Particle, Summerland, A Glass Forest, The Well's Run Dry, Ode To The Future, Be Your Sins, Dust & Shadow
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Su& Starlight, Wolf Moon, God Particle, Summerland, A Glass Forest, The Well's Run Dry, Ode To The Future, Be Your Sins, Dust & Shadow



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388728615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Summerland
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Su& Starlight, Wolf Moon, God Particle, Summerland, A Glass Forest, The Well's Run Dry, Ode To The Future, Be Your Sins, Dust & Shadow
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Su& Starlight, Wolf Moon, God Particle, Summerland, A Glass Forest, The Well's Run Dry, Ode To The Future, Be Your Sins, Dust & Shadow


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dool - Summerland (0884388728615) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...