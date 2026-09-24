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Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка

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Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка - фото 1
  • Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574935918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mercy, Wash Over Me, Rollout, The Landlord, Greed (Act 1), Gunfight, Stranded, Greed (Act 2), Room To Breathe, Hang My Head, Thad Don't Take No Mess, Gutter, We All Need Rescue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка

В ноябре 2022 года Westbound Train удивили фанатов выпуском Dediction, их первого альбома после «Come And Get It» 2009 года. Возможно, между альбомами у них прошло 13 лет, но на этих двенадцати треках группа звучит лучше, чем когда-либо, а их характерное душевное звучание ска каким-то образом умудряется быть одновременно своевременным и вневременным. В то время как Dediction полон недавно написанных песен, столь же сильных, как и все в каталоге группы, давние поклонники узнают "Room To Breathe", обновленную версию песни с их дебюта 2005 года. Первоначально доступная только в цифровом формате, теперь музыка выходит на виниле с обновленным оформлением и лирической вставкой, как раз к их долгожданному возвращению на сцену.

Отзывы о товаре Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574935918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mercy, Wash Over Me, Rollout, The Landlord, Greed (Act 1), Gunfight, Stranded, Greed (Act 2), Room To Breathe, Hang My Head, Thad Don't Take No Mess, Gutter, We All Need Rescue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В ноябре 2022 года Westbound Train удивили фанатов выпуском Dediction, их первого альбома после «Come And Get It» 2009 года. Возможно, между альбомами у них прошло 13 лет, но на этих двенадцати треках группа звучит лучше, чем когда-либо, а их характерное душевное звучание ска каким-то образом умудряется быть одновременно своевременным и вневременным. В то время как Dediction полон недавно написанных песен, столь же сильных, как и все в каталоге группы, давние поклонники узнают "Room To Breathe", обновленную версию песни с их дебюта 2005 года. Первоначально доступная только в цифровом формате, теперь музыка выходит на виниле с обновленным оформлением и лирической вставкой, как раз к их долгожданному возвращению на сцену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Westbound Train - Dedication (0711574935918) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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