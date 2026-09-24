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Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка

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Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка - фото 1
Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodonna
Альбом (сингл)
Hail Satin
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка - фото 1
  • Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574949717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodonna
Альбом (сингл)
Hail Satin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayer, Dress, Groove, Papa, Death, Bad Girl, Border, Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prayer, Dress, Groove, Papa, Death, Bad Girl, Border, Live

Отзывы о товаре Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574949717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mastodonna
Альбом (сингл)
Hail Satin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayer, Dress, Groove, Papa, Death, Bad Girl, Border, Live
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prayer, Dress, Groove, Papa, Death, Bad Girl, Border, Live
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mastodonna - Hail Satin (coloured) (0711574949717) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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