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Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка

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Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 1
Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 2
Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 3
Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 4
Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 5
Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Contemporary Movement
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 5
  • Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764608718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Contemporary Movement
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Get the Dutch, Operations, Diamond, Me and the Birds, Travelogue, The Phantom Facing Me, Cooking, Unrecovery, The Breakup Suite, Everything You See (Is Your Own), Now It's Coming Back, Auto-mobile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get the Dutch, Operations, Diamond, Me and the Birds, Travelogue, The Phantom Facing Me, Cooking, Unrecovery, The Breakup Suite, Everything You See (Is Your Own), Now It's Coming Back, Auto-mobile

Отзывы о товаре Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764608718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Contemporary Movement
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Get the Dutch, Operations, Diamond, Me and the Birds, Travelogue, The Phantom Facing Me, Cooking, Unrecovery, The Breakup Suite, Everything You See (Is Your Own), Now It's Coming Back, Auto-mobile
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get the Dutch, Operations, Diamond, Me and the Birds, Travelogue, The Phantom Facing Me, Cooking, Unrecovery, The Breakup Suite, Everything You See (Is Your Own), Now It's Coming Back, Auto-mobile
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - Contemporary Movement (0825764608718) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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