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Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка

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Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка - фото 1
Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
New Distractions
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nomad Eel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nomad Eel
Barcode
[0603111753713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
New Distractions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Begin Again, New Distractions, Don't Forget Love, Temple of Sin, In a Box, Color Me Blue, Post TV, Blink Twice, Aphelion Moon, Lady and the Moon, Shortcuts, Fall Awake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Begin Again, New Distractions, Don't Forget Love, Temple of Sin, In a Box, Color Me Blue, Post TV, Blink Twice, Aphelion Moon, Lady and the Moon, Shortcuts, Fall Awake

Отзывы о товаре Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Nomad Eel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nomad Eel
Barcode
[0603111753713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Phases
Альбом (сингл)
New Distractions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Begin Again, New Distractions, Don't Forget Love, Temple of Sin, In a Box, Color Me Blue, Post TV, Blink Twice, Aphelion Moon, Lady and the Moon, Shortcuts, Fall Awake
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Begin Again, New Distractions, Don't Forget Love, Temple of Sin, In a Box, Color Me Blue, Post TV, Blink Twice, Aphelion Moon, Lady and the Moon, Shortcuts, Fall Awake
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Phases - New Distractions (0603111753713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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