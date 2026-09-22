Magnum - Chase The Dragon (coloured) (8719262039704) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Chase The Dragon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715335
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Chase The Dragon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Soldier Of The Line, On The Edge Of The World, The Spirit, Sacred Hour, Walking The Straight Line, We All Play The Game, The Teacher, The Lights Burned Out, Back To Earth (Bonus track), Hold Back Your Love (Bonus track), Long Days, Black Nights (Bonus track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Magnum - Chase The Dragon (coloured) (8719262039704) виниловая пластинка
Ain't Done With The Blues — пре-релизный альбом исполнителя Buddy Guy в жанре блюз. Выход запланирован на 30 июля 2025 года, в альбом войдут 18 песен. В записи участвовали такие артисты, как Christone «Kingfish» Ingram, Joe Walsh, The Blind Boys of Alabama, Joe Bonamassa и Peter Frampton.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Chase The Dragon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Soldier Of The Line, On The Edge Of The World, The Spirit, Sacred Hour, Walking The Straight Line, We All Play The Game, The Teacher, The Lights Burned Out, Back To Earth (Bonus track), Hold Back Your Love (Bonus track), Long Days, Black Nights (Bonus track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Ain't Done With The Blues — пре-релизный альбом исполнителя Buddy Guy в жанре блюз. Выход запланирован на 30 июля 2025 года, в альбом войдут 18 песен. В записи участвовали такие артисты, как Christone «Kingfish» Ingram, Joe Walsh, The Blind Boys of Alabama, Joe Bonamassa и Peter Frampton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Magnum - Chase The Dragon (coloured) (8719262039704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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