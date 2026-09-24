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Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 4
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 5
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 6
Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 5
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 6
  • Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615013910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Queens, Maniac, The Dirty Side Of The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка

Panic — второй студийный альбом электро свинговой группы Caravan Palace

Отзывы о товаре Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615013910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Queens, Maniac, The Dirty Side Of The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Panic — второй студийный альбом электро свинговой группы Caravan Palace
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Panic (0813615013910) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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