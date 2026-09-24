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Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 4
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 5
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 6
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 7
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 8
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 9
Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Caravan Palace
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 5
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 6
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 7
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 8
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 9
  • Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615013811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Caravan Palace
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dragons, Star Scat, Ended With the Night, Jolie Coquine, Oooh, Suzy, Je M'Amuse, Violente Valse, Brother Swing, L'Envol, Sofa, Bambous, Lazy Place, We Can Dance, La Caravane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка

Переиздание 2017 года. Caravan Palace – дебютный одноимённый альбом французского шестичленного коллектива, вдохновлённый творчеством таких разных музыкантов, как Джанго Рейнхардт и Daft Punk. В нём сочетаются биг-бэндовый свинг и цыганский джаз с современными электро и хип-хоп битами. Релиз 2008 года, спродюсированный Луиком Барруком, включает синглы «Jolie Coquine» и «Suzy».

Отзывы о товаре Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615013811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Caravan Palace
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dragons, Star Scat, Ended With the Night, Jolie Coquine, Oooh, Suzy, Je M'Amuse, Violente Valse, Brother Swing, L'Envol, Sofa, Bambous, Lazy Place, We Can Dance, La Caravane
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание 2017 года. Caravan Palace – дебютный одноимённый альбом французского шестичленного коллектива, вдохновлённый творчеством таких разных музыкантов, как Джанго Рейнхардт и Daft Punk. В нём сочетаются биг-бэндовый свинг и цыганский джаз с современными электро и хип-хоп битами. Релиз 2008 года, спродюсированный Луиком Барруком, включает синглы «Jolie Coquine» и «Suzy».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Caravan Palace (0813615013811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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