Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка
Выпущенный в 2002 году, одиннадцать энергичных гимнов на Yellow #5 были самостоятельно спродюсированы ска-группой Mustard Plug из Гранд-Рапидса для максимального ВЕСЕЛЬЯ. Альбом включает любимые фанатами треки « Not Enough », « Just A Minute » и « In Your Face ». Mustard Plug продолжили. гастролировать по миру, неся людям ска и панк. Одна из самых мелодичных и интересных групп третьей волны ска, «Yellow #5» группы представляет собой смесь мелодичных припевов и духовых чартов, громко искаженной гитары и оптимистичных панк- или рок-битов. Поклонникам ранних Bosstones это очень понравится, и Plug получает дополнительные очки за то, что не поддается простым новым текстам, а вместо этого пишет о более интроспективных сторонах жизни и любви — Reno Gazette
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