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Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка

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Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 3
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 4
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 5
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 6
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 7
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 8
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 9
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 10
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 11
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 12
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 13
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 14
Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai Remixes
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 3
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 4
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 5
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 6
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 7
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 8
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 9
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 10
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 11
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 12
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 13
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 14
  • Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605153018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai Remixes
Жанр
Funk
Трек-лист
Khruangbin & Kadhja Bonet - Father Bird, Mother Bird (Sunbirds), Khruangbin & Ginger Root - Connaissais de Face (Tiger?), Khruangbin & Knxwledge - Dearest Alfred (MyJoy), Khruangbin & Natasha Diggs - First Class (Soul in the Horn Remix), Khruangbin & Soul Clap - If There is No Question (Soul Clap's Wild, but not Crazy Mix), Khruangbin & Quantic - Pelota (Cut a Rug Mix), Khruangbin & Felix Dickinson - Time (You and I) (Put a Smile on DJ's Face Mix), Khruangbin & Ron Trent - Shida (Bella Suite), K
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка

Mordechai — третий студийный альбом американского трио Khruangbin, выпущенный в 2020 году. Издание на виниле. Новые приоритеты, привычная готовность к экспериментам и богатство граней — это Mordechai. Khruangbin записали для него десять новых песен в своей собственной Farmhouse Studio в Бертоне, штат Техас, в которых на этот раз слышны звуковые влияния Пакистана, Кореи и Западной Африки. Кроме того, и это новшество для преимущественно инструментальной группы, практически в каждой песне альбома на переднем плане находится вокал.

Отзывы о товаре Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605153018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Mordechai Remixes
Жанр
Funk
Трек-лист
Khruangbin & Kadhja Bonet - Father Bird, Mother Bird (Sunbirds), Khruangbin & Ginger Root - Connaissais de Face (Tiger?), Khruangbin & Knxwledge - Dearest Alfred (MyJoy), Khruangbin & Natasha Diggs - First Class (Soul in the Horn Remix), Khruangbin & Soul Clap - If There is No Question (Soul Clap's Wild, but not Crazy Mix), Khruangbin & Quantic - Pelota (Cut a Rug Mix), Khruangbin & Felix Dickinson - Time (You and I) (Put a Smile on DJ's Face Mix), Khruangbin & Ron Trent - Shida (Bella Suite), K
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mordechai — третий студийный альбом американского трио Khruangbin, выпущенный в 2020 году. Издание на виниле. Новые приоритеты, привычная готовность к экспериментам и богатство граней — это Mordechai. Khruangbin записали для него десять новых песен в своей собственной Farmhouse Studio в Бертоне, штат Техас, в которых на этот раз слышны звуковые влияния Пакистана, Кореи и Западной Африки. Кроме того, и это новшество для преимущественно инструментальной группы, практически в каждой песне альбома на переднем плане находится вокал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - Mordechai Remixes (0656605153018) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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