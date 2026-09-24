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Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка

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Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка - фото 1
Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Early Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466573118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Early Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Someone Something, When I'm Gone, Let Us Pray, Sly Fox, Mean Woman (If You Ever Blues), No One And The Sun, Theatre, Collective Thinking, Older Than Grandpa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка

Специальное виниловое переиздание альбома 1974 года от королей южного рока Black Oak Arkansas!

Отзывы о товаре Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466573118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Early Times
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Someone Something, When I'm Gone, Let Us Pray, Sly Fox, Mean Woman (If You Ever Blues), No One And The Sun, Theatre, Collective Thinking, Older Than Grandpa
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Специальное виниловое переиздание альбома 1974 года от королей южного рока Black Oak Arkansas!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Oak Arkansas - Early Times (0889466573118) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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